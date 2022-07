Tchad : un bureau d’études archéologiques lancé à Doba

Le Bureau d’études archéologiques et du patrimoine culturel (BEAPC) a été lancé le 7 juillet, au Centre de lecture et d’animation culturelle (CLAC) de Doba.



C’était à travers un point de presse animé par le président dudit bureau, le Pr Nankara Clison, par ailleurs doyen de la Faculté des lettres, arts et sciences humaines à l’Université de Doba.



Le Pr Nankara Clison a, dans ses liminaires, justifié le choix et l’ambition de ce bureau qui, selon lui, vise la recherche et la formation dans ce domaine précis. Les choix et ambitions du BEAPC se veulent multidimensionnelles, avec un lien juridique d’immatriculation morale.



Le but crucial de ce bureau d’études, poursuit le Pr Nankara Clison, est de mener des recherches dans les sites archéologiques cachés qui font face aux aléas climatiques et à la destruction humaine.



Le Bureau d’études archéologiques et du patrimoine culturel apparait donc comme un cadre lié essentiellement aux recherches en sciences humaines et sociales, conformément au code-M720200 en formation, recherche en archéologie et patrimoine culturel, géomatique et statistique.



Il faut noter que ce bureau est apolitique et a une forme juridique d’une société à responsabilité limitée (SARL), unipersonnelle enregistrée sur la référence N° 1459/ANIE/DG/CGU/2022.