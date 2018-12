Tchad : un cadre d'expertise local pour renforcer les élections

Un groupe de recherche et d'appui à la bonne gouvernance (GREFAB) a fait ce mardi 18 décembre un point de presse à la maison des Médias à N'Djamena. Il a pour objectif de créer et de développer un cadre d'expertise local dans le domaine des élections, de la décentralisation, de l'administration et de la citoyenneté.



Le GREFAB a pour objectif entre autres "d'étudier et d'élaborer les plans de formation et de suivi cohérent des cadres de l'administration tchadienne. Il souhaite former des agents impliqués dans l'organisation et la gestion des élections ainsi que des militants des partis politiques", selon Koumandial Marie Nanalbaye, représentante du coordonnateur du GREFAB.



Pour atteindre ses objectifs, le GREFAB dispose de ressources humaines compétentes et pluri-disciplinaires de haut niveau, surtout dans le domaine de la gouvernance et de l'administration électorale.



Pour le processus électoral en cours, "notre organisation confirme sa disponibilité et son engagement à oeuvrer aux cotés des partenaires qui solliciteraient le GREFAB pour accompagner le gouvernement à travers un appui technique", étant donné qu'elle dispose en son sein d'éminentes personnalités, à savoir des juristes, des politologues, des enseignants-chercheurs, des spécialistes des questions électorales, de décentralisation et de la bonne gouvernance, précise le GREFAB.