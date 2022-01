Tchad : un cadre de concertation communal dynamique à Laï

Le CEFOD a organisé un atelier de dynamisation du cadre de concertation communal de Laï ce 31 janvier 2022 à Laï. L'objectif est d'amener tous les acteurs locaux à s'asseoir ensemble et évaluer conjointement les progrès accomplis en vue de développer des nouvelles initiatives pour un meilleur fonctionnement de leur cadre.



Selon le chef de mission, Naigotimti Bambe, le travail consiste à identifier les forces et les faiblesses du cadre de concertation communal en prenant en considération les facteurs internes, les opportunités et les menaces en considérant les facteurs externes du cadre de concertation communal. Il a ajouté que les opportunités permettent d’identifier les facteurs externes qui influencent sur le fonctionnement d'une organisation ou la réalisation d'un projet.



Les menaces donnent des indicateurs sur les actions de plaidoyer à mener pour améliorer l'environnement du projet ou le fonctionnement de l'organisation a indiqué Naigotimti Bambe.