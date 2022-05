Tchad : un camion heurte mortellement un jeune homme à Ndjamena

Un camion en provenance du marché à mil, et en direction de Dembé, a terminé sa course hors de la chaussée, en écrasant un motocycliste. Un jeune homme de 30 ans, transportant de la viande écrasée, y a trouvé la mort sur place, tandis que le chauffeur a pris la fuite.



Aussitôt, les forces de l'ordre se sont rendues sur les lieux pour faire le constat. Selon les explications des témoins, le motocycliste roulait devant le camion lorsque celui-ci l’a bousculé par derrière. Et tout porte à croire que son frein en mauvais a lâché.



Certains passants trouvent inacceptables qu’un tel accident se produise tôt le matin, la circulation des gros porteurs étant interdite en journée. Cela étant, les Tchadiens ne peuvent que se remettre à la volonté de Dieu, face à l’incivisme de certains automobilistes.



Quelques élèves de passage ont exprimé leur ras-le-bol, en interpellant les policiers d’appliquer la réglementation, en raison du mauvais comportement des gros porteurs sur la voie publique. Cette situation interpelle également les responsables de la sécurité routière, au moment où ces gros porteurs ne respectent pas l'heure indiquée pour leur circulation. Ce qui laisse croire que ces automobilistes véreux sont protégés par un gros bras.



Jusqu'à présent, la ville de Ndjamena n'est pas un exemple en matière de sécurité routière, en raison du non-respect des mesures de circulation routière. Si la vie humaine n'a pas de prix, il faut que les responsables en charge de la sécurité routière prennent leurs responsabilités.