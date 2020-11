Tchad : un centre communautaire multimédia inauguré à Bongor

Le centre communautaire multimédia de Bongor a été inauguré jeudi après-midi au quartier Lamalama par le ministre des Postes et de l'Économie numérique, Dr. Idriss Saleh Bachar, représentant le chef de l'État.



La cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs personnalités dont des membres du gouvernement, le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Est, Bachar Ali Souleymane, et le directeur général adjoint de l'Agence de développement des technologies de l'information et de la communication (ADETIC), Naïr Abakar.



Des centres similaires seront inaugurés dans les prochains jours à Doba et à Pala.



Détails à suivre.