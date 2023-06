Tchad : un centre d'éducation coranique à Abéché honore ses étudiants

Le centre d'apprentissage du Saint Coran et des sciences islamiques Ousmane Ibni Affane, situé dans le quartier Amsoudouriyié du 3ème arrondissement d'Abéché, a organisé le lundi 12 juin 2023 une cérémonie de remise de certificats à cinq de ses étudiants qui ont mémorisé les cent quatorze chapitres du Saint Coran.



La cérémonie s'est déroulée en présence du délégué provincial de l'éducation civique du Ouaddaï, Hissein Abdoulaye Ibrahim, du représentant du Sultan du Dar Ouaddaï, des membres du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques de la province et de nombreux invités venus de différents quartiers de la ville.



Ces lauréats de la 3ème promotion ont célébré leur certificat sous le signe du défunt Cheikh Alhadj Tahir Ahmat, grand dignitaire respecté. Dans son discours, le directeur général du centre coranique Ousmane Ibni Affane, Abdelfatah Aboubakar, a exprimé sa gratitude envers les invités, tout en dressant un bref aperçu de son établissement. Selon lui, le centre Ousmane Ibni Affane existe depuis 1998 et compte actuellement plus de 1075 étudiants, dont 26 ont déjà obtenu leur certificat. Abdelfatah Aboubakar n'a pas manqué de mentionner les difficultés auxquelles son centre est confronté, telles que l'accès à l'eau potable et à l'électricité. La cérémonie s'est conclue par la remise des certificats aux lauréats.