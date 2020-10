Tchad : un centre de formation professionnelle sera construit à Massakory

Un atelier d'échange et de réflexion sur la construction d'un centre de formation professionnelle et ses filières a lieu à Massakory. Il est axé sur les choix des filières liées à l'insertion professionnelle des jeunes de 16 à 35 ans et fait suite à l'atelier présidé mardi par le gouverneur de la province de Hadjer-Lamis, Dr. Haoua Outman Djamé.



Selon le coordonnateur du projet d'amélioration des moyens d'existence à l'ouest du Tchad (PAMELOT), Azina Ditcho, l'objectif est de mettre à la disposition des jeunes des modèles d'entreprise simples et adaptées à la demande locale dans les communes sélectionnées ainsi que des connaissances pertinentes.



Au cours des travaux, les représentants du ministère de la Formation professionnelle et des Petits métiers, Nemsigué Mounane Siméon et Mahamat Ahmat, se sont relayés pour expliquer aux participants qu'un centre de formation professionnelle sera construit par le projet PAMELOT en collaboration avec le département ministériel. De manière succincte, ils ont fait une présentation sur la politique nationale de l'emploi des jeunes et des femmes.