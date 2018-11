Tchad : un centre de formation technique professionnelle inauguré à N'Djamena

Un centre de formation technique professionnelle dénommé Sotem Formation a été inauguré ce lundi 19 novembre à N'Djamena, au quartier Goz Attor dans la commune du 10ème arrondissement. Il vise à contribuer à l'encadrement des jeunes déscolarisés et à lutter contre le chômage.



Ce centre privé de formation est une initiative d'un jeune promoteur ingénieur, concepteur et diplômé de l'université anglaise Bradford, Mahamat Hangata. "Il a pour objectif de former 300 à 400 jeunes pour une durée de formation qui varie d'une filière à une autre", a précisé le promoteur.



La Première Dame a été représentée par la ministre de la Formation professionnelle et des Petits métiers, Madjidian Padja Ruth. "Sotem Formation est une initiative d'un jeune tchadien, entrepreneur dynamique, qui se soucie non seulement du chômage des autres jeunes tchadiens mais aussi et surtout de l'amélioration du tissu économique du pays", a relevé la ministre.



Le centre dispensa des formations dans les domaines liées à la construction métallique, la menuiserie, la soudure, le montage, l'électricité, le bâtiment, le froid et climatisation. Une formation en fabrication du charbon de bois est également prévue pour lutter contre la désertification.



Le ministère de la Formation professionnelle et des Petits métiers va étudier la possibilité de mettre en place des mécanismes de suivi des jeunes qui seront formés au sein de cette nouvelle structure privée.