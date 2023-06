En bref. La ministre du Genre et de la Solidarité nationale, ainsi que le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, ont inauguré 4 juin 2023 à Doba le Centre Intégré Multisectoriel pour la prise en charge holistique des victimes de Violences Basées sur le Genre (VBG). Ce centre est le fruit d'une collaboration entre les ministères concernés et l'UNFPA Tchad, dans le cadre de la stratégie de lutte contre les VBG.