Tchad : un centre de santé inauguré à Abéché pour renforcer l'accès aux soins

La secrétaire générale du département de Ouara, Meram Adiker, a procédé jeudi à l'inauguration du centre de santé dénommé Azaïtoune au quartier Hilelé dans le 3e arrondissement de la ville d'Abéché.



La construction du centre de santé est l'œuvre de l'ONG nationale "Action pour le développement durable" (APRODIV). Crée par arrêté ministériel du 17 novembre 2019 , le centre de santé Azaïtoune permettra à la population d'avoir accès à des soins de qualité à une distance réduite.



Le représentant de l'ONG APRODIV, Abdelatif Ali Adam, a souligné que la création de cette structure sanitaire fait partie des objectifs de leur organisation.



Pour sa part, le délégué provincial sanitaire du Ouaddaï Dr. Abdelmahmoud Chene, a précisé que ce centre doit assurer un certain nombre de services notamment la consultation curative, la vaccination de routine, le dépistage et la prise en charge de la malnutrition.



Dans son discours d'inauguration, la secrétaire générale du département de Ouara, Meram Adiker, a relevé que le gouvernement accorde un regard particulier au secteur de la santé. Chaque année, une somme colossale est allouée au département en charge de la santé.



Le joyau architectural compte cinq pièces à savoir : une salle de consultation, une salle de soins, une autre d'accouchement, une pharmacie et un laboratoire.



Le président du comité d'organisation, Djamal Hassan, a remercié tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette cérémonie.