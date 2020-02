Tchad : un centre de santé pour 20 000 personnes inauguré à l'Est

Le représentant du chef de canton Khachoumal-Wadi, Ahmat Annour Moukhtar, a remercié les autorités pour la création du centre de santé qui soulagera la souffrance de la population et plus particulièrement celle des femmes.



Le représetant du médecin-chef de district sanitaire d'Abéché, Ali Assouni, par ailleurs chef de zone du district, a dans son intervention fait comprendre à la population que la santé n'a pas de prix. Il a demandé à la population de fréquenter le centre de santé pour son bien-être social.



Lancant les activités du centre de santé, le sous-préfet Maki Ahmat Khoubar a souligné que le centre de santé appartient à toute la population du canton. Il a demandé aux hommes d'accompagner leurs épouses pour la consultation prénatale, et d'envoyer leurs progénitures pour la vaccination de routine.



Selon lui, l'utilisation des médicaments vendus dans la rue constitue un danger pour la santé.



Le centre est logé provisoirement dans un bâtiment de quatre salles, construit par la GIZ -coopération allemande- au profit de la population.