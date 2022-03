Tchad : un championnat inter-établissements lancé au Batha

La délégation de la jeunesse, des sports et de la promotion de l'entrepreneuriat du Batha a lancé un championnat inter-établissements dénommé "rentrée sportive" avec l'appui des autorités de la province. Ce championnat fait suite à la déclaration du président du Conseil militaire de transition lors des travaux du deuxième forum de la jeunesse à N'Djamena édition 2022.



Le délégué provincial de la jeunesse et des sports, Obili Ousman Malgoune, a indiqué que l'objectif de ce championnat est de préparer la 15ème édition de la semaine scolaire. Il est question de sélectionner les meilleures talents et de les entrainer afin de présenter à la semaine nationale scolaire.



Le secrétaire général de province du Batha, Abdeleziz Maï Mahamat, a pour sa part relevé qu’au-delà de la confrontation sportive des établissements scolaires, ce championnat vise à consolider le brassage amical et fraternel entre les élèves des différents établissements scolaires de cette ville. Il a exhorté les jeunes footballeurs à jouer avec un esprit de fair-play, règle d’or du football.



Le match d’ouverture a opposé le lycée Acyl Ahmat Akhabach au lycée Evengelique. Les match s'est terminé par un score de 2 à 0 en faveur de Lycée Acyle Akhabach.