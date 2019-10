Tchad : "un changement notoire dans la situation de la femme"

La foire agro-sylvo-pastorale organisée dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la femme rurale, a pris fin mardi à la Maison de la femme de N’Djamena.



L’événement a eu lieu pendant cinq jours avec des expositions. Chaque exposant a reçu une attestation de reconnaissance et de remerciement.



La directrice générale adjointe de la Maison de la femme, Magnani Fatimé, a indiqué que la journée internationale de la femme rurale « célèbre et honore le rôle déterminant que joue cette dernière dans le développement de tout le Tchad. »



Cette édition est célébrée sous le thème de l’autonomisation de la femme rurale, condition essentielle du développement durable.



Elle a adressée une pensée particulière à « toutes ces braves femmes rurales des 23 provinces qui travaillent jour et nuit afin de jouer leur partition dans le nouvel espace économique. »



« Il est indéniable que cet engagement sans failles et ces actions continues des plus hautes autorités ont apporté un changement notoire dans la situation de la femme tchadienne en général et celle de la zone rurale en particulier. Je félicite l’ensemble des participants pour la qualité des discussions et la franchise des échanges lors du panel sur la femme face aux défis de son autonomisation », a-t-elle ajouté.



Selon la directrice du plaidoyer et de la mobilisation, Mme. Bekoullom Mbaitoloum, « l’organisation de cette foire fut un défi de taille. Nous l’avons relevé avec l’implication de tous et de chacun de vous. »



« L’autonomisation des femmes et des filles rurales est essentielle pour construire un avenir collectif prospère, équitable et pacifique, sur une planète saine », a affirmé le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a l’occasion de la journée internationale de la femme rurale.



Cette foire organisée par la Maison nationale de la femme s’inscrit dans le calendrier des différentes foires organisées à N’Djamena.