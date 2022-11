Tchad : un chauffeur de bus et son apprenti molestent un policier à N'Djamena

La scène s’est déroulée aux environs de 17 heures, le 7 novembre dernier, en face du stade d’Habena, non loin du rond-point 10 octobre, où un policier a interpellé un bus chargé de pastèques. Il est monté à bord, tout en demandant au chauffeur de payer « la formalité ».



Le conducteur de minibus aurait refusé de payer, conduisant le policier à lui arracher son téléphone. Le conducteur et son apprenti ont fait sortir le policier du minibus, mais ce dernier a résisté.



C’est ainsi que le chauffeur et son apprenti ont arraché le téléphone de force des mains du policier, tout en le frappant.



Grâce à l’intervention des policiers du rond-point 10 octobre, la situation a été maîtrisée et le chauffeur de bus et son apprenti ont été conduits au poste de police pour régler le problème. Les passants se sont bien amusés par la scène. Mais pour eux, il s’agit d’un abus de pouvoir du policier.