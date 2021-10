Tchad : un civil arrêté pour avoir porté une tenue militaire et créé son poste de contrôle

La gendarmerie nationale a annoncé le 1er octobre l'arrestation d'un homme, D. Adam, qui a porté illégalement une tenue militaire et a créé son poste de contrôle pour arnaquer la population, à Mandélia, dans la province du Chari-Baguirmi.



Lors de son arrestation, un cachet de la gendarmerie camerounaise et des cartes d'électeurs ont été saisies.



"Il a porté la tenue et a créé lui-même un poste de contrôle, en se faisant passer pour un gendarme, pour arnaquer les paisibles citoyens. Il est pris la main dans le sac", selon le colonel Abakar Abdraman Haggar, porte-parole de la gendarmerie nationale.



Le civil a été appréhendé à Mandalia au passage du directeur général de la gendarmerie nationale, le général Djontan Marcel Hoïnati, qui a effectué une mission dans la zone méridionale.