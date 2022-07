Tchad : un club de province avec plus de supporters que ceux de N'djamena

Le club AS Santé d'Abéché a drainé plus de supporteurs dans les stades de la capitale par rapport aux clubs de N'Djamena. Raison pour laquelle dès le coup de sifflet marquant la fin de la rencontre contre Foullah Edifice ce 14 juillet, les supporteurs d'AS Santé d'Abéché ont exprimé leur affection avec des liesses de joie en embrassant leurs joueurs.



Il faut noter que le club d’Abéché a gagné face aux deux clubs de N'Djamena à savoir Renaissance Football Club et Foullah édifice sur le score de 1-0.



AS Santé d’Abéché affrontera dimanche Elect Sport pour la finale du championnat national de football.