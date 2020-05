Tchad : un collectif "ECOSYTEME" pour donner de l'impulsion à l'entrepreneuriat des jeunes

Un Collectif des organisations et acteurs de l’écosystème entrepreneurial tchadien dénommé « ECOSYTEME » est mis en place, a annoncé l’Ambassadeur de l’Entrepreneuriat Jeunes au Tchad et président du Collectif, Adam Ismael. Le Collectif regroupe plusieurs incubateurs des startups et plateformes d’accompagnement des projets des jeunes.



Il vise à représenter et porter d’une seule voix les préoccupations des jeunes entrepreneurs auprès des hautes autorités et toutes instances décisionnelles dans le cadre de mise en œuvre du fonds pour l’entrepreneuriat des jeunes. Ce fonds a été entériné par une loi adoptée par l’Assemblée nationale le 11 mai 2020.



Le Collectif exhorte le chef de l'État à veiller personnellement quant à la gestion transparente et efficiente de ce fonds destiné à sa jeunesse.



Au gouvernement, le Collectif Ecosystème exige une implication totale et sans faille de la classe entrepreneuriale des jeunes dans toutes les prises de décisions relatives à ce fonds.



Un instrument de plaidoyer



Le Collectif entend être l’interface entre jeunes entrepreneurs, institutions étatiques et les banques commerciales impliquées dans l’opérationnalisation du fonds pour l’entrepreneuriat des jeunes.



Par ailleurs, le Collectif Ecosystème attire l’attention de toute la jeunesse sur une synergie d’actions pour la défense des intérêts communs. "Sans union, nous ne pourrons parvenir à des résultats qui favoriseront nos ambitions de faire de notre pays un lieu où il fera bon vivre afin de créer des richesses et de l’emploi", indique Adam Ismael.