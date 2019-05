Tchad : un collectif "donne 72 heures au Gouvernement pour rétablir l'électricité"

Le Collectif tchadien contre la vie chère (CTVC) s'est indigné ce jeudi des "désagréments causés aux usagers par les délestages intempestifs d'électricité qui impactent négativement toute la chaine des consommateurs."



D'après le Collectif, les unités de production de glace qui subissent de plein fouet les coupures sont contraintes de substituer à l'électricité d'autres sources d'énergie qui renchérissent les prix. Ainsi la barre de glace vendue autrefois à 1000 FCFA est maintenant à 2000 voire 3000 FCFA, soit 150% d'augmentation subite.



Le CTVC dit avoir "mené des investigations révélants que les délestages intempestifs imposés aux consommateurs découlent d'une mafia savamment organisée". Il propose au Gouvernement d"ouvrir une enquête "dans les meilleurs délais pour situer les responsabilités des uns et des autres et remettre les coupables à la disposition de la justice."



Le Collectif "donne 72 heures au Gouvernement pour mettre un terme à ce détournement et rétablir la fourniture de l'électricité au profit de tous les consommateurs", selon son président Dingamnayal Nely Versinis. Il menace d'entreprendre des "actions citoyennes d'envergure pour manifester le ras-le-bol des populations désabusées."