Tchad : un collectif du quartier Ndjari Darassalam dénonce un déguerpissement illégal

Le président du collectif, Mahamadene Adam, a indiqué que l'objectif est d'informer l'opinion publique du déguerpissement illégal, par un groupe d'individus. Selon lui, ils sont bénéficiaires du terrain attribué depuis 2006. Depuis lors, ils ont construit avec des matériaux durables et leurs boutiques étaient fermées pendant trois ans, sans une autorisation d'exploitation qu’ils ont tant sollicitée.



16 ans plus tard, la mairie du 8ème arrondissement et le secrétaire général du ministère de l'Urbanisme, ont démoli cette année leurs constructions sans un préavis et attribué le même espace à des tierces personnes, a-t-il ajouté. Il convient de noter qu'il y a une violation des procédures de déguerpissement, selon le Code foncier, a indiqué Mahamadene Adam.



« En dépit de cette violation, nous avons saisi la justice pour ce qui est de droit », dit-il. Le collectif appelle les autorités compétentes, et particulièrement le président du Conseil militaire de transition, à bien vouloir agir le plus vite possible afin que les déguerpis puissent entrer en possession de leur dû.