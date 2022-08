Tchad : un collectif envisage une marche de soutien aux autorités après l'accord de Doha

Le collectif de 257 ex-agents suspendus par la mairie et réhabilités par la Cour suprême, adresse ses vives félicitations au président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Deby Itno, et au comité technique spécial chargé de négocier avec les politico-militaires qui ont accepté de signer l'accord de paix de Doha, pour l'intérêt supérieur de la nation, selon un communiqué parvenu à Alwihda Info.



Le collectif, par la voix de son secrétaire général Mahamat Issakha Terab, demande aux frères politico-militaires qui hésitent encore de signer cet accord de paix, et de regagner les deux parties signataires, « afin que nous puissions ensemble construire le Tchad sur des nouvelles bases ».



Par ailleurs, au nom du collectif de 257 ex-agents suspendus par la mairie en 2019 et réhabilités par la Cour suprême en date du 25 décembre 2021, le secrétaire général du collectif, Mahamat Issakha Terab souhaite un bon retour aux frères politico-militaires, signataires de cet accord de paix au sein de leurs familles respectives.



Enfin, le collectif compte organiser une marche de soutien dans les jours à venir au président du Conseil militaire de transition, ainsi qu'au comité spécial chargé de négocier avec les politico-militaires et au médiateur, dans leur politique de rapprochement des deux parties, afin de réconcilier les filles et fils du Tchad.