Tchad : un collectif voit le jour à Abéché pour l'amélioration de l'accès à l'eau

Le collectif a été créé le 15 juin 2019 à Abéché à l'issue d'une assemblée générale. Officiellement lancé, il a pour objectif de :

- Contribuer à l’amélioration des conditions de l’accès à l’eau potable dans la ville d’Abéché et ses environnants, à travers la réalisation des 105 forages d’eau normalement équipés ;

- Soutenir la mise en œuvre du schéma directeur de l'eau et de l'assainissement dans la ville d’Abéché et ses environs ;

- Consolider la collaboration et renforcer la synergie entre les organisations membres de la plateforme ;

- Développer des partenariats avec les autres formations existantes dans la province ;

- Contribuer à la mise en œuvre du Plan Communal de Développement de la Commune d’Abéché ;

- Participer aux débats d’intérêts local, national et international sur les questions d’accès à l’eau potable ;

- Faire des plaidoyers en faveur de la population abéchoise auprès des institutions nationales et internationales qui interviennent dans le domaine de l’eau ;

- Servir d’incubateur à toute idée innovante allant dans le sens d’améliorer les conditions d’accès à l’eau des habitants d’Abéché ;

- Chercher des financements pour la mise en œuvre du plan stratégique d’accès à l’eau.



Le collectif lance un appel pressant à toute la population, à tous les ressortissants d’Abéché et les personnes de bonne volonté, d’adhérer à son projet sans précédent et de l’appuyer financièrement, matériellement et moralement dans l’accomplissement de sa noble mission, à travers la mise en œuvre des activités pour l’atteinte de ses objectifs dont le premier et le plus vital est l’amélioration des conditions d’accès à l’eau potable à Abéché et ses environs.