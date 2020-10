Tchad : un comité ad hoc créé pour suivre le délestage de la SNE

La ministre de l'Énergie Dr. Ramatou Mahamat Houtouin a signé jeudi dernier un arrêté mettant en place un comité ad hoc chargé de suivre le délestage à la Société nationale d'électricité (SNE).



Le comité a pour mission de contrôler et d'assurer un suivi régulier du délestage en vue de rendre équitable la distribution de l'énergie électrique à travers une fiche de délestage, tout en priorisant l'aspect santé et sécurité, notamment les hôpitaux, les centres de santé, les casernes militaires, les grandes institutions, etc.



Placé sous la supervision de la ministre de l'Énergie, le comité dispose d'un coordinateur qui est le directeur général technique adjoint de l'énergie.



Selon la SNE, des moyens conséquents ont été débloqués pour résoudre les délestages intempestifs.



Actuellement, sept groupes électrogènes parmi les 14 servant à alimenter N'Djamena sont en panne.



La réparation et la réhabilitation des groupes permettra de porter la production totale à 121 MW, auxquels vont s’ajouter 32 MW de la Centrale Denali en construction à Djarmaya, soit au total 153 MW pour un pic estimé en Mai 2021 de 130 MW, dégageant ainsi un excédent de 23 MW.



Le renouvellement et le renforcement des sous-stations de Gassi et de Lamadji permettra d'augmenter la capacité actuelle de transit limitée de 135 MW à 175 MW pouvant accueillir les producteurs privés d’énergie renouvelable.