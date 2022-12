Tchad : un comité appelle à la mobilisation pour assister les victimes des violences de Krim Krim

À la suite de la dévastation d'un champ, des populations en colère du canton Kap se sont mobilisées pour se rendre au poste de gendarmerie de Krim Krim et demander la libération des leurs arrêtés.



Les forces de sécurité ont fait usage de tirs pour disperser la foule. Le bilan communiqué par les autorités provinciales à Alwihda Info est de huit morts et plusieurs blessés.



"Nous avons mis en place ce comité pour demander aux bonnes volontés de nous aider. Il manque des moyens pour acheter des médicaments, des vivres", explique le chargé de communication du comité d'assistance, Bétoloum Benoit Joseph. Il exhorte les personnes animées de bonne volonté et de justice d'apporter leurs appuis.



"Ce que nous avons vu ce jour relève d'un autre âge. Il faut que les gens privilégient plus le dialogue plutôt que d'utiliser la violence pour certaines revendications", indique Bétoloum Benoit Joseph.