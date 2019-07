Tchad : un comité d'organisation pour la pose de la première pierre du stade de Mandjafa

L'arrêté n° 5231 du 26 juillet 2019, pris par le ministre d'Etat, ministre secrétaire général de la Présidence, Kalzeubet Pahimi Deubet, sur proposition du ministre de la Promotion des jeunes, des Sports et de l'Emploi, crée un comité d'organisation de la cérémonie de pose de première de construction d'un stade à Mandjafa.



Le comité a pour missions de préparer la cérémonie de pose de la première pierre du stade et d'apprêter le site des activités de la cérémonie.



Le comité est composé du ministre de la Promotion des jeunes, des Sports et de l'Emploi (président), du ministre de l'Aménagement du territoire, du Développement de l'habitat et de l'Urbanisme ou son représentant (vice-président), du directeur général du ministère de la Promotion des jeunes, des Sports et de l'Emploi (rapporteur).



Ainsi que de 13 autres membres : le ministre en charge des infrastructures ou son représentant ; le ministre en charge des affaires étrangères ou son représentant ; le ministre en charge de la sécurité ou son représentant ; le conseiller en charge des sports à la Présidence de la République ou son représentant ; le maire de la ville de N'Djamena ou son représentant ; le directeur général de l'INJS ; le conseiller en charge des sports du ministre en charge des sports ; le conseiller juridique du ministre en charge des sports ; le président du Comité olympique et sportif tchadien ; le président de la Fédération tchadienne de football association ; un représentant de l'Ambassade de la Chine au Tchad ; le président du Conseil national consultatif des jeunes.



Le comité dispose de cinq sous-comités techniques :

- sous-comité accueil et protocole (accueillir et installer les personnalités invitées et le public sur le site réservé pour la cérémonie) ;

- sous-comité communication (assurer la couverture médiatique et la publicité autour de l'évènement) ;

- sous-comité logistique (mobiliser les moyens logistiques et l'acheminement des invités et des jeunes vers le site et aménager le lieu de la cérémonie) ;

- sous-comité sécurité (présidé par le directeur général de la police nationale. Il définit les modalités d'organisation et de fonctionnement conformément aux règles d'usage) ;

- sous-comité finances et budget (élaborer le budget relatif à la cérémonie et rechercher les ressources financières nécessaires).



Le comité peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l'aider dans l'accomplissement de sa mission.



Les ressources pour le fonctionnement du comité sont supportées par le budget de l'Etat (ONAJES/MPJSE).



La mission du comité prend fin après la cérémonie avec le dépôt de son rapport au ministre d'Etat, ministre secrétaire général de la Présidence.