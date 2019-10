Tchad : un comité de jeunes cadres réitère son soutien au président

Le président du comité d’appui au MPS des jeunes cadres de la province du Ouaddaï, Maaouiya Abderahim Breme, a réaffirmé mercredi, au cours d'un point de presse au Palais du 15 janvier, le soutien de sa structure à la politique du chef de l'Etat.



"Idriss Déby Itno mérite notre soutien et notre engagement sans réserve. Cet homme, inventeur de nouveaux rapports sociaux entre les tchadiens et les tchadiennes, mérite un accompagnent particulier", estime Maaouiya Abderahim Breme.



Selon lui, le chef de l'Etat est le "créateur d’une nouvelle langue politique inédite (qui) mérite notre admiration ; qui a jeté les bases d’une nouvelle culture politique et qui a jeté les bases d’une nouvelle République avec des réformes nécessaires au renforcement de la démocratie et de l’Etat de droit."



"Nous (le) soutenons jour et nuit, matin et soir", indique le président du comité d’appui, qui le qualifie de "père de la démocratie tchadienne" et d'homme "qui incarne lui seul une époque de l’histoire de notre pays le Tchad, l’Afrique et le monde en général."



"Les actes posés par son excellence Idriss Déby Itno ont marqué et marquent nos consciences à chaque instant. Nous maintenons notre engagement collectif et définitif derrière Idriss Deby Itno jusqu’à la victoire finale aux différentes échéances électorales", a conclu le président du comité d’appui au MPS des jeunes cadres de la province du Ouaddaï, Maaouiya Abderahim Breme.