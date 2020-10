Tchad : un comité de militants du MPS entame une mission de sensibilisation au Ouaddaï

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation et d'information sur la révision du fichier électoral à la population de la Province du Ouaddaï, le président du comité des militants du Mouvement Patriotique du Salut (MPS) d'appui à la province du Ouaddaï, Hamdane Abdoulaye Sakhaïroun, accompagné d'une forte délégation en provenance de N’Djamena, a été accueilli mardi à Abéchè par des milliers de militants et militantes du parti venant des différents départements de la province du Ouaddaï.



La mission permettra au Comité des militants du MPS d'appui à la province du Ouaddaï de lancer une campagne de sensibilisation et d'information sur l'importance et l'utilité de la révision du fichier électoral à l'endroit de la population de la province en général, les jeunes et les femmes en particulier.



L'accueil a été chaleureux pour les militants et militantes du MPS qui ont attendu la délégation à 45km de la ville d'Abeché.



En premier lieu, la délégation a été accueilli par le gouverneur de la province du Ouaddaï, le général Brahim Seïd Mahamat. Le gouverneur s’est félicité de l'initiative de ce Comité.



Selon le gouverneur, la révision du fichier électoral mérite une large sensibilisation pour permettre à la population tchadienne de comprendre de prendre en compte son importance.



Le président du comité Hamdane Abdoulaye Sakhaïroun affirme que “la révision du fichier électoral permet à nos jeunes de la nouvelle génération d'être ajoutés dans le nouveau fichier électoral. Il permet aussi de mettre à jour les anciennes personnes déjà recensés lors de l'enregistrement biométrique des années précédentes.”



“Il est temps d'informer et de sensibiliser les jeunes et les femmes afin de prendre conscience combien de fois cette révision du fichier électoral est importante. Je tiens à informer la population de Dar Ouaddaï qu'une personne qui n'a pas été enregistrée au fichier électoral, ne peut en aucun cas donner sa voix lors de la prochaine élection présidentielle, communale et législative”, explique-t-il.



Selon le Sultan de Dar Ouaddaï, Chérif Abdelhadi Mahdi, “dans la région du Ouaddaï, il y a des individus qui veulent semer des troubles pour créer du désordre, mais il faut qu'ils comprennent que nous ne pouvons jamais à accepter cela dans notre beau royaume de Ouaddaï. Malheur à eux s'ils tombent dans nos mains. Nous combattrons avec la dernière énergie, jusqu'à la morte, c'est un message clair”.



Le maire de la ville d’Abéché, Mahamat Saleh Ahmat Adam, indique que “l'enregistrement au fichier électoral est une chose très importante pour permettre à un citoyen de participer aux futurs échéances électorales”.



Il salue cette initiative du comité des militants du MPS d'appui à la province du Ouaddaï pour “cette noble et patriotique initiative qui permettra de renforcer l'action de CENI au niveau de notre province pour une forte participation citoyenne aux futures échéances électorales au Tchad”.