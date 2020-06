Tchad : un comité de soutien à Yaya Dillo appelle à la mobilisation

Le comité de soutien à Yaya Dillo Djerou a fait samedi un point de presse pour exprimer sa solidarité à l'ancien ministre, visé par une plainte déposée par la Fondation Grand Coeur suite à une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.



D'après le porte-parole du comité, Declador Maoundoe, "le compatriote Yaya Dillo Djerou, dans élan patriotique, a, dans une vidéo, donné ni plus ni moins des conseils au chef de l'État en lui demandant de mettre de côté son épouse et sa fondation des affaires publiques. Yaya Dillo a également exhorté la Première Dame à revoir réellement son rôle auprès du chef de l'État, tout en relevant le caractère opaque de la convention entre sa fondation, qui est une initiative privée, et l'ex-Cellule de veille et de sécurité sanitaire. Des conseils patriotiques et gratuits, mais hélas mal pris ou compris, qui ont suscité l'ire de la Première Dame et de sa fondation."



"Nous pensons que Yaya Dillo n'a fait que dire à haute voix ce que des millions de tchadiens disent tout bas au sujet des agissements de la Fondation Grand Cœur qui est, relevons-le encore, une initiative privée. La Fondation Grand Cœur, si son objet et ses premières actions s'avéraient louables et humanitaires, il faut le dire, elle ne fait

plus l'unanimité à l'instant au Tchad", estime le porte-parole du comité.



Selon lui, la FGC est "devenue une sorte de maison de colonie de vacances, sinon une maison de retraite de tous les anciens membres du Gouvernement."



Il ajoute que la Fondation "est également un lobby d'influence et de propagande en faveur du MPS", lui reprochant d'avoir "pris les prérogatives de plusieurs ministères."



"On ne peut pas invoquer une diffamation quand on parle de gestion de la chose publique"



"Ce qui est arrivé à Yaya Dillo aujourd'hui pourra arriver à quiconque. D'ailleurs, c'est déjà arrivé au général Ahmat Kossou Moursal. Ne dites pas que ça ne nous concerne pas, car le Tchad est pour nous tous. Yaya Dillo a parlé au sujet de la jouissance de la chose publique dont chaque citoyen, qu'il soit chrétien, musulman, agnostique ou animiste, doit bénéficier dans une République qui est d'ailleurs la chose de tout le monde. On ne peut pas invoquer une diffamation quand on parle de gestion de la chose publique. C'est pourquoi, le devoir patriotique nous appelle au devoir donc à le soutenir", a estimé Declador Maoundoe.



Le comité de soutien appelle les citoyens à se mobiliser massivement au Palais de justice de N'Djamena s'il devait y avoir un procès. "Nous n'accepterons par l'arbitraire. Nous ne nous arrêterons pas là, D'autres actions citoyennes d'envergure sont au programme dans les jours à venir. Yaya Dillo, tu n'es pas seul, tous les tchadiens sont avec toi. Ensemble, nous vaincrons", a conclu le porte-parole du comité.