Tchad : un comité de veille pour la mise en place d'une initiative de résilience climatique à Mbikou

Lors de l'ouverture des travaux, le maire de la commune de Mbikou et l'agent mobilisateur communautaire ont expliqué les critères de sélection des candidats pour les différents postes. Une fois ces critères clarifiés, un présidium a été formé pour organiser un vote à suffrage direct. Les cinq postes en jeu étaient la présidence, le secrétariat, le chargé de mobilisation communautaire, le chargé de l'information et de la communication, ainsi que l'aspect genre.



Trois candidats ont été retenus pour chaque poste, et Djesandjim Appolinaire a été élu président du comité de veille de la commune de Mbikou. Au nom des membres du comité, il a assuré le public qu'il ne trahirait pas la confiance placée en lui, tout en demandant à ses collègues de faire preuve d'esprit de collaboration.



En clôture de la réunion, le Maire de la commune de Mbikou Mbailaou a prodigué de précieux conseils aux membres, en les exhortant à mettre l'accent sur la qualité du travail, car selon lui, le travail bien fait est la clé du succès. Il a également souligné l'importance de la patience et de l'amour dans le travail bénévole.