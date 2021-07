Tchad : un comité interministériel créé pour organiser la fête de l'indépendance

Le comité est chargé de l'organisation des festivités marquant la célébration du 61ème anniversaire de l'indépendance du 11 août 2021. Il a pour mission de proposer des actions valorisant le sentiment national et le rassemblement de toutes les sensibilités, prendre attache avec toutes les forces vives de la nation et recueillir les attentes, sensibiliser les forces vives de la nation sur les acquis de la transition, proposer la liste des personnalités de toutes les couches à décorer, proposer des actions permettant d'immortaliser la mémoire des valeureux fils du pays, superviser le travail des sous-comités.



Le ministre en charge de la défense nationale est le président du comité interministériel. Il est assisté de trois vice-présidents, quatre rapporteurs, deux trésoriers et plusieurs autres membres.



Le comité dispose d'un délai de 15 jours pour soumettre son rapport au premier ministre. Les frais de fonctionnement du comité sont pris en charge par le budget de l'État.