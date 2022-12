Tchad : un comité national d'organisation pour inaugurer l'aéroport international d'Amdjarass

Le comité national a pour mission la préparation, la coordination et l'organisation matérielle et financière de la cérémonie d'inauguration de l'aéroport international d'Amdjarass, dans la province de l'Ennedi-Est.



Il est chargé notamment d'identifier des activités à réaliser, d'élaborer le programme de la cérémonie d'inauguration, d'élaborer des messages pour les différentes diffusions, les sports et les banderoles, de veiller à la couverture médiatique de la cérémonie d'inauguration de l'aéroport et d'élaborer le budget.