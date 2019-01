Tchad : un comité paritaire se penche sur la masse salariale et l'audit des diplômes

Le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet a officiellement installé, ce vendredi 11 janvier, les membres du comité paritaire chargé de l’assainissement du fichier du solde et du suivi de l’audit des diplômes des agents civils de l’Etat, au cours d'une réunion à la Présidence de la République.



Le comité est composé de représentants du gouvernement et des organisations syndicales. Les membres ont 45 jours pour notamment conduire et coordonner les opérations d’assainissement des fichiers de l’ensemble des agents civils de l’Etat. Il doivent suivre l’audit des diplômes en collaboration avec le cabinet adjudicataire du marché dans un délai raisonnable.



"L’installation du comité participe du souci et de la volonté du gouvernement d’appliquer dans tout son contenu le protocole d’accord signé le 26 octobre 2018 par le gouvernement et les syndicats", a expliqué Kalzeubé Payimi Deubet.



Le ministre d’Etat voit dans cet accord un pas important pour la consolidation et la pérennisation de la cohésion et de la paix sociale. C’est vers quoi il faut très vite aller, ont estimé Ali Mbodou Mbodoumi, ministre de la Fonction publique et Younous Mouhadjir de la Plateforme syndicale revendicative.



Les membres du comité paritaire doivent rendre des conclusions qui prévoient des propositions pour toutes les actions nécessaires pour mieux maitriser les effectifs et la masse salariale de l’ensemble des agents civils de l’Etat.