Tchad : un comité pour organiser le forum des femmes commerçantes et entrepreneurs

L'arrêté n° 5945 du ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion de secteur privé met en place un comité chargé de l’organisation du Forum des femmes commerçantes et entrepreneurs du Tchad.



Le Forum a pour objectif principal :

- Contribuer à promouvoir le concept d’entrepreneuriat et d’autonomisation des femmes et des filles entrepreneurs ;

- Financer 100 projets portés par des femmes à travers une opération de financement participatif (Crowdfunding) ;

- Faciliter aux actrices l’accès à l’information, à la recherche et aux différentes innovations en matière d’entreprenariat ;

- Capitaliser les acquis des actions de l’Etat en matière d’autonomisation de la femme ;

- Valoriser le potentiel et le savoir-faire de la femme Tchadienne ;

- Montrer la diversification de l”entrepreneuriat féminin ;

- Informer, orienter et sensibiliser l’ensemble des acteurs du forum sur les conditions de participation ;

- Collecter l’information nécessaire pour la bonne exécution du forum ;

- Former et conscientiser sur l’entrepreneuriat féminin au Tchad ;

- Organiser une levée des fonds afin de financer les projets des femmes sélectionnées.



Le Comité est composé comme suit :

Président : ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion du secteur privé ;

1ère vice-présidente : ministre secrétaire générale du Gouvernement, chargée des relations avec l’Assemblée nationale, Présidente du CONAF ;

2ème vice-président : Président de la Chambre de commerce, d’industrie, d’agriculture, des mines et de l’artisanat (CCIAMA).