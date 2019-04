Tchad : un comité provincial de nutrition et d'alimentation au Bahr El Ghazal

Le secrétaire général de la province de Bahr El Ghazal, Jean Claude Dogona, a présidé cette semaine à Moussoro la cérémonie de lancement des travaux de l'atelier portant mise en place du comité provincial de nutrition et d'alimentation. Les différentes couches socio-professionnelles et une délégation de N'Djamena ont pris part à l'atelier.



L'atelier visait à expliquer l'importance de la mise en place et du fonctionnement du comité. Une présentation de l'engagement du Tchad en faveur de la nutrition, des axes stratégiques d'intervention et des dispositifs de consultation a été faite aux participants, suivie de débats.



Le délégué sanitaire provincial du Bahr El Ghazal, Dr. Adoum Mahamat Tidjani a relevé que la prévalence de malnutrition dans la province est de 18% en 2018, un taux au dessus du seuil d'urgence fixé par l'OMS.



Le chef de mission, Béchir Mahamat a précisé que la malnutrition n'est pas seulement l'affaire du ministère de la Santé publique. Le comité est multisectoriel et prend en compte les ministères de l'Agriculture, de l'Elevage, l'Eau, de la Communication, de l'Irrigation, et de la Santé publique. D'après lui, il faut mettre l'accent sur la communication pour changer les comportements.



Le secrétaire général de la province de Bahr El Gazel a expliqué que la situation est sérieuse dans la province. "Nous devons prendre les choses en main. Ce comité contribuera de manière significative à l'émergence du Tchad conformément à la vision des autorités", a-t-il dit.