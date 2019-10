Tchad : un commando attaque une prison et liquide deux détenus

Deux hommes incarcérés depuis quelques jours à la maison d’arrêt de Guéréda, département de Dar Tama, province de Wadi Fira, ont été exfiltrés de force de leurs cellules dans la nuit de samedi à dimanche par un commando armé de plusieurs personnes à bord de trois véhicules.



Les deux victimes -Adam Adout Gassi et Daoud Abdallah Mahamat- ont été abattues à l’arme de guerre à bout portant dans l’enceinte de la maison d’arrêt par le commando, avant de disparaitre dans la nature.



Les assaillants qui étaient « nombreux » et habillés en civil lors de l’attaque, ont dans un premier temps forcé le gardien de la prison à donner les clés. Le gardien a refusé d’obtempérer. Les assaillants ont alors brisé la main du gardien et récupérer les clés, avant de s’introduire dans l’enceinte de la prison.



Les parents des victimes refusent de récupérer les corps des victimes, à l’heure où nous mettons sous presse. Ils exigent que les assaillants soient interpellés et traduits en justice, et accusent le préfet de Guéréda, Oumar Hachim, de complicité avec les assaillants, sachant que l’attaque a eu lieu quelques heures après sa visite. « Les assaillants appartiendraient au même clan que le préfet de Guéréda », selon la famille.