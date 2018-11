Tchad : un concert de levée de fonds pour Dobian Assingar

Un comité d'organisation présidé par François Djekombé, a annoncé ce vendredi 16 novembre 2018, à N'Djamena, la tenue d'un concert de soutien à Dobian Assingar, afin de lever des fonds. "Depuis plusieurs mois, M. Dobian Assingar, défenseur émérite des droits de l’Homme est malade. Son état de santé demande une évacuation sanitaire et une opération, alors que c’est la 3ème année déjà que toutes les sources de revenus de M. Dobian Assingar ont été coupées. Les interventions chirurgicales antérieures de M. Dobian Assingar avaient eu lieu grâce à la bonne volonté de quelques organisations internationales", a expliqué François Djekombé.



Depuis quelques mois, le cas de M. Dobian Assingar a attiré l’attention de quelques citoyens tchadiens, de la diaspora d’abord, ensuite de l’intérieur du pays. C’est ainsi qu’est née l’idée d’organiser ici à N’Djamena, le samedi 24 novembre 2018 de 14h à 18h au centre Don Bosco un concert en vue de lever des fonds et lui permettre de se soigner. "C’est là un cri de cœur, un SOS que nous lançons à tous les compatriotes d’ici et d’ailleurs, épris de paix et de justice, de se mobiliser pour participer à cette action salvatrice. Nous ne sommes pas ici pour vous donner des leçons de philanthropie sur ce que représente M. Dobian Assingar, en matière de lutte pour les droits humains au Tchad, en Afrique et dans le monde, mais nous sommes plutôt là, pour nous exhorter à agir en sa faveur, car son état de santé l’exige", selon le président du comité d'organisation.



L'accès au concert du samedi 24 novembre 2018 est fixé à mille francs CFA. Pendant le déroulement du concert, il y aura également une collecte spéciale. C’est donc la somme des droits d’entrée au concert et la collecte spéciale qui constitueront les fonds mobilisés. A ces fonds qui seront levés, la part de la diaspora tchadienne sera ajoutée, surtout du Canada et des Etats-Unis d’Amérique. L’ensemble de ces fonds sera remis intégralement et dans la plus grande transparence, à M. Dobian Assingar, pour se soigner.



Six artistes, approchés pour ce concert de soutien, n’ont posé aucune condition préalable pour s’engager dans l’action. Il s’agit de Sultan, Rayskim , N2A, le groupe Décibel, Hadre Dounia et Razzolo. Le comité d'organisation invite "les N’djamenois à sortir massivement, accompagnés des membres de leur famille pour cette action en faveur de M. Dobian Assingar".



Contacts :

- Blaise Dariustone au numéro de téléphone +235 66 74 82 77 ;

- François Djékombé au numéro +235 66 29 15 38.