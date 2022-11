Tchad : un concert en faveur de la cohabitation pacifique organisé à Am-Timan

L'artiste musicien IB S Dollar et son équipe ont organisé le 13 novembre 2022, sous le haut patronage du gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, un concert sous le thème : cohabitation pacifique.



Ce concert dont l'entrée est gratuite, a été organisé dans l'après-midi au Centre de lecture et d'animation culturelle (CLAC) d'Am-Timan. Les mélomanes et fans de l'artiste ont répondu présents à ce concert qui a eu lieu en présence du gouverneur entouré des personnalités civiles et militaires.



Le directeur de la Maison de culture d'Am-Timan, Djimet Djibrine, déclare dans son mot de bienvenue que la culture est un élément catalyseur de l'édification d'un peuple. Pour lui, cet événement symbolise la culture qui est aussi un facteur de cohésion sociale et du vivre ensemble.



Le délégué provincial en charge de la culture, Josué Wawé Alifa, salue les efforts consentis par les autorités de la place, à savoir le gouverneur et tous les responsables civils et militaires pour avoir pris les dispositions nécessaires permettant de prévenir les conflits entre les communautés dans la province.



Pour sa part, le gouverneur du Salamat félicite les organisateurs de cet événement capital qui encourage le brassage interculturel. Il notifie que la culture est outil de construction de la cohésion sociale et de la promotion de la diversité culturelle, et du vivre-ensemble dans le but d'instaurer, mais aussi promouvoir une paix durable.



L'artiste IB S Dollar a chanté pour l'union des filles et fils de la province afin d'œuvrer ensemble pour le développement du Salamat.