Tchad : un concert géant de N2A annoncé pour éveiller les consciences

L'artiste tchadien Ngueïta Allasko Alfred, plus connu sous son nom de scène N2A, a tenu une conférence de presse ce 23 novembre 2023 au centre Don Bosco, pour annoncer son concert géant prévu pour le 16 décembre 2023 dans ce même lieu. L'événement, placé sous le thème "Citoyen Responsable", vise à promouvoir la paix et la responsabilité civique.



N2A a exprimé que le Tchad a été confronté à divers obstacles qui ont entravé son développement depuis l'indépendance, citant notamment les problèmes de gouvernance, de sécurité et de crises politiques. Le concert est conçu pour encourager une paix durable en impliquant les institutions étatiques, la société civile et d'autres acteurs politiques, afin de résoudre les vulnérabilités à l'échelle locale et provinciale.



Il a identifié trois catégories de citoyens : ceux qui reconnaissent seulement leurs droits sans considérer leurs devoirs, ceux qui se sentent exclus de la gestion des affaires publiques, et ceux qui croient que les biens publics appartiennent à l'État et doivent être détruits.



Pour conclure, l'artiste affirme que lui et son équipe sont déterminés à cultiver des citoyens responsables, engagés pour l'intérêt de la nation.