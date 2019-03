Tchad : un concours pour mettre en valeur des personnalités féminines

La quatrième édition de l'élection de l'Ambassadrice Waouw s'est tenue ce samedi 16 mars 2019 à N'Djamena, au Radisson Blu Hôtel, sous le haut patronage de la Première Dame et présidente de la Fondation Grand Coeur, Hinda Déby.



Le concours Waouw a pour vocation la mise en valeur des personnalités féminines s'illustrant par excellence, aussi bien dans les domaines de l'entrepreneuriat, de l'engagement social, la santé ou l'éducation, les arts, le sport et la culture.



Au delà de la mise en exergue des femmes du monde entier, le concept Waouw ambitionne aussi de favoriser les rencontres entre les personnalités et les acteurs les plus en vue du monde politique, économique, culturel et social.



Pour sélectionner les différentes candidates de la session 2018, le comité d'organisation à mis en place un casting à travers les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc...). Ce concours original s'adresse aux femmes du monde entier, de toutes les nationalités, origines et religions.



Parmi les nombreuses candidates, 12 d'entre elles seront choisies par un jury composé de professionnels de la mode, du monde du spectacle, des médias, de la culture et de l'entrepreneuriat.



Le Tchad soucieux de la préservation de la paix sur le continent et du bien être des populations, abrite la quatrième édition d'un événement international. Il favorise le rayonnement du pays au delà de ses frontières.