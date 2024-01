Tchad : un conflit fait 3 morts et 5 blessés dans la sous-préfecture de Baktchoro

Le lundi 15 janvier 2024, un conflit a émergé entre deux communautés sœurs dans la sous-préfecture de Baktchoro. L'origine du conflit est une mare formée par la rivière Golon Assoyo, près du village de Malangaola.



La population de Malangaola a construit une digue pour la pêche ; le chef de la communauté Tchire Galapma, Houyoksou Galapma, a envoyé des émissaires pour enquêter. Deux de ces émissaires sont décédés dans la rivière. Le chef de canton Tchire Ambasglaw, Awini Jean, allègue pour sa part que sa communauté a été attaquée.



Le mardi 16 janvier, un autre corps a été découvert assassiné en pleine brousse, portant le bilan total à trois morts et cinq blessés hospitalisés à Baktchoro. Parmi les décès, deux corps ont été retrouvés, tandis que le troisième reste dans l'eau.



Le préfet Doud Souleymane Ousmane et les forces de l'ordre et de la sécurité sont intervenus sur les lieux depuis lundi soir, permettant le retour au calme dans la zone.