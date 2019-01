Tchad : un conflit foncier dégénère en affrontement à Bol

Un conflit foncier dans une zone de pâturage entre un demi-frère du chef de canton de Bol et les Daguia, une communauté vivant dans le village de Waloua, à 45 km de la ville de Bol, a dégénéré dans le département de Mamdi, dans la province du Lac Tchad.



Les éleveurs Daguia ont amené leur troupeau dans une zone réservée à la transhumance pour brouter les herbes fraiches. Cependant, le demi-frère du chef de canton de Bol, Adoum Mbodou Mbâmi, a réclamé la propriété de la zone, estimant qu'elle lui appartient. L'affaire a été portée devant la justice.



Ce mardi 22 janvier, le demi-frère du chef de canton de Bol a mobilisé les forces de l’ordre pour faire évacuer la zone.



Aussitôt arrivées, les forces de l’ordre ont ouvert le feu. Une personne a succombé à ses blessures tandis qu'une autre a été blessée. Un troupeau de plus de 300 animaux a été saisi par les gendarmes et conduit vers Bol, chef-lieu de la province.



Ce mercredi 23 janvier 2019 à 8h30, dans la province du Lac Tchad, un affrontement a opposé la communauté Daguia et la famille du prince Mbodou Mbami. La mère d'une victime a attaqué la famille du prince Adoum Mboudou Mbâmi, le petit frère du chef de canton de Bol, Youssouf Mbodou Mbâmi. Deux personnes on été blessées dont l'un des fils du prince et son goumier.