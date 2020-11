Tchad : un conseil pastoral diocésain s'ouvre à Laï

Un conseil pastoral diocésain s'est ouvert mercredi à Laï, dans la Tandjilé. Les travaux ont été lancés par l'Evêque du diocèse de Laï, Monseigneur Nicolas Nadji Bab.



Ce consei pastoral a pour but de jeter un regard rétrospectif sur les activités réalisées et non réalisées de l'année pastorale écoulée.



Peu avant l'ouverture des travaux, les prêtres, les soeurs et quelques personnes ont entonné l'hymne de l'Eglise catholique, suivi d'une prière prononcée par le père Michel Kessé, curé de la paroisse Saint Michel de Donomanga.



Ouvrant les travaux, le berger du diocèse Monseigneur Nicolas Nadji Bab a souligné que ces trois jours de travaux permettront aux hommes de Dieu de penser aussi à la question de la paix et de la cohabitation pacifique dans la province de la Tandjilé, et de programmer les activités pastorales de l'année 2020-2021.