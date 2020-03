Tchad : un conseil présidentiel pour booster le climat des affaires

Le conseiller aux affaires économiques, financières et budgétaires à la Présidence de la République, Étienne Alingue, a annoncé mercredi la mise en place d'un conseil présidentiel pour l'amélioration du climat des affaires au Tchad. Les 19 membres du conseil seront installés ce vendredi 20 mars 2020 au Radisson Blu à N'Djamena, au cours d'une cérémonie.



Parmi les 19 membres figure notamment des membres du Gouvernement, des représentants de la Chambre de commerce, du patronat et l'Association des banques.



"Ce nouvel organigramme est une occasion unique pour changer de paradigme du monde des affaires dans notre pays", indique Étienne Alingue.



"Le PND, dans sa structuration, donne une place stratégique à la diversification de l'économie avec pour locomotive le secteur privée. Pour permettre la réalisation de ce PND, une série d'actions fortes ont été déjà entreprises par les autorités et les acteurs multi sectoriels depuis 2017 afin de remettre le pays sur la voie de la relance économique et de la croissance", estime le conseiller aux affaires économiques, financières et budgétaires à la Présidence de la République.



Lors de la semaine nationale de la relance économique qui s'est tenue en juin 2018, 67 recommandations phares ont été retenues par le Gouvernement comme pierre angulaire de l'adoption et de l'institutionnalisation du conseil présidentiel pour l'amélioration du climat des affaires au Tchad, créé par décret du 11 mars 2019.