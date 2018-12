Tchad : un conseiller du président français reçu par Idriss Déby

Le Président de la République Idriss Déby a reçu ce matin en audience le Conseiller Afrique du Président français, M. Frank Paris. Les relations entre le Tchad et la France et la perspective de la visite du président Emmanuel Macron au Tchad étaient au centre de cette audience.



"Un tour d’horizon complet de la coopération a été fait, n’occultant aucun sujet sur lequel les deux pays sont engagés. C’est le cas de la lutte anti-terroriste dans la région, pour laquelle le Tchad, depuis des années, utilise tous ses efforts aux cotés de la France pour éradiquer ce mal. Ce dossier, M. Frank Paris le connait très bien pour l’avoir défendu par le passé au niveau européen et au Quai - d’Orsay, le ministère français des affaires étrangères", indique la Présidence du Tchad.



Le président français Emmanuel Macron se rendra dans une dizaine de jours au Tchad.



"Les discussions qui ont duré une heure, laissent croire que les détails du déplacement présidentiel (du président français, ndlr) sont réglés", précise la Présidence du Tchad.