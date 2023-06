Tchad : un conseiller national interpelle les autorités pour une action sociale étendue

Le conseiller national Oumar Kokoï a interpellé ce 31 mai 2023, la ministre du Genre et de la Solidarité nationale, lors de la présentation du projet de loi sur l'Agence nationale de protection et de promotion des droits des personnes handicapées.



Le conseiller national Oumar Kokoï soulève des questions importantes concernant l'étendue de l'action de la ministre du Genre et de la Solidarité nationale. Il met en évidence la situation au Tibesti, où des orpailleurs opèrent et où des inondations récentes ont causé des ravages et la perte de vies.



Il demande à la ministre de se rendre dans ces zones, et propose son aide pour la guider si nécessaire. Il souligne que répondre aux besoins des personnes handicapées n'est pas facile, car même les personnes en bonne santé souffrent au Tchad.



Le conseiller national met également en garde contre le détournement éventuel des fonds alloués à cette Agence, soulignant l'importance de la transparence. Par ailleurs, il insiste sur le devoir d'aider les personnes handicapées en situation de besoin, et encourage toute personne qui rencontre une personne handicapée sur son chemin de lui porter secours, ou de l'accompagner chez elle si possible.



Enfin, il souligne l'importance de traduire les décisions prises en actions concrètes et transparentes, tout en faisant allusion à des périodes passées où des fonds ont été mal utilisés. Il souligne donc qu'il est temps d'aider toutes les personnes vulnérables.