Tchad : un constat préoccupant des services publics à Mao lors d'une descente du gouverneur

Cette visite s'inscrivait dans le cadre d'une évaluation des services communaux et sanitaires à tous les niveaux. Elle a permis d'observer les difficultés auxquelles sont confrontés les patients et les citoyens du Kanem au sein des structures visitées. Il a été constaté une absence presque totale de personnel soignant, des problèmes d'insalubrité dans certains services et un manque d'attention envers les patients de la part des stagiaires.



Le personnel médical est fréquemment en formation ou en séminaire, une situation qui a suscité l'irritation du gouverneur. "Quel genre de formations ou de séminaires n'arrivent jamais à leur terme ?", a réagi le gouverneur.



Il a donné des instructions au personnel soignant afin qu'il fasse preuve d'assiduité et exerce normalement ses fonctions pour instaurer un climat de confiance au sein de l'hôpital. "Le respect et la discipline sanitaire doivent être présents à tous les niveaux", a-t-il ajouté.