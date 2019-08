Tchad : un contingent de l'armée est arrivé à Abéché

La première partie du contingent de l'armée tchadienne qui doit se déployer dans la province du Ouaddaï, dans le cadre de l'état d'urgence, est arrivé jeudi 22 août à Abéché.



67 militaires ont été accueillis à l'aéroport d'Abéché par le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou, le commandant de zone adjoint de la province, général de brigade Mourno Moursal Kourda et le commandant de l'armée de l'air, colonel Mahamat Annadif. Ils ont débarqué à bord d'un avion cargo, avec du matériel militaire.



Au total, 200 hommes sont attendus pour renforcer les effectifs dans la zone du Ouaddaï.



Le contingent est dirigé par l'officier Djabour Tahir, commandant adjoint du 10ème régiment de l'armée de terre.



Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou, s'est félicité de l'arrivée de ces soldats qui auront pour mission d'assurer la sécurité des personnes et des biens, et maintenir l'ordre public.



Les soldats vont être immédiatement déployés dans la province pour renforcer la sécurité, et participer au désarmement aux côtés des forces de la commission mixte.



Ce vendredi, le gouverneur de la province du Ouaddaï a convoqué la presse pour expliquer la mesure n° 9 du décret portant état d'urgence, relative aux "mesures (à prendre) pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature, ainsi que celui des émissions radiophoniques".