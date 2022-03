Tchad : un court-circuit à l'origine de l'incendie à Layalina, près de 100 millions Fcfa de pertes

Le restaurant Layalina situé dans le 2ème arrondissement de la ville de N'Djamena, non loin de la villa Burkina du feu Idriss Deby Itno, a été ravagé ce 14 mars 2022 par un incendie.



L'un des collaborateurs du propriétaire du restaurant rapporte à Alwihda Info que c'est à 4h30 du matin que le restaurant a pris feu. Selon lui, l'incendie est causé par un court-circuit dans la cuisine et s'est propagé dans l'établissement.



Ils ont fait appel aux sapeurs-pompiers. Ces derniers sont arrivés aux environs de 5 heures et ont passés pratiquement plus de 4 heures avant de maîtriser l'incendie. Les dégâts matériels sont énormes et peuvent s'évaluer à une centaine des millions de francs CFA. Sans oublier le chômage technique que va engendrer la fermeture des lieux. Le restaurant Layalina dispose de plus d'une trentaine d'employés.