Tchad : "un de nos éléments s'est très mal comporté. Il est maintenant sous les verrous" (ministre Défense)

Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 20 Juin 2023

Dans les environs de Farchana, située à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest d'Adré et de la frontière avec le Soudan, un groupe de soldats français descend de leurs véhicules blindés et attend au sol, désarmés, pendant que des négociations entre militaires tchadiens sont en cours. Cette scène filmée avec un téléphone, et largement relayée sur les réseaux sociaux, est survenue à la suite d'un "incident malheureux" de coordination, révèle ce 20 juin 2023 le ministre tchadien des Armées, le général Daoud Yaya Brahim.