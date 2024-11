Tchad : un débat à Bongor sur la gestion des conflits et la consolidation de la paix

Cette initiative vise une participation active des jeunes, des femmes et des personnes vivant avec un handicap, dans le cadre du projet « Citoyenneté Active et Gouvernance Ouverte au Tchad (CAGOT) ».



Au cours de cette réunion, trois comités ont été mis en place, suite à un débat sur la gestion des conflits et la consolidation de la paix dans la commune, animé par Tai Bangdibaye, para juriste polyvalent à l’APLFT. Il a souligné l'importance cruciale des organisations de la société civile, notamment des jeunes et des femmes, dans la gestion des conflits.



Adoum Djang-rang, président de l’Association d’Entraide des Personnes Handicapées de Bongor et point focal du CAGOT, a exprimé que cette rencontre avait pour but d'équiper les OSC/OCB dans leurs rôles de gestion des conflits et de consolidation de la paix. Il a également affirmé que « la paix est une condition sine qua non et ne doit pas être laissée à quelques-uns mais doit être une affaire de tous ».