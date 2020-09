Tchad : un décaissement de 160 millions FCFA "ordonné" pour la subvention des syndicats

Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeube Payimi Deubet, a annoncé vendredi des décaissements à venir pour la subvention de tous les syndicats.



"Pas plus tard qu’hier, le Maréchal du Tchad a autorisé le décaissement de 45 millions de F CFA pour l’organisation de la Journée mondiale des enseignants. En ce qui concerne la plateforme des syndicats du secteur de l’éducation, le Maréchal du Tchad a ordonné le décaissement de 160 millions de F CFA d’ici le début de la semaine au titre de la subvention de tous les syndicats", affirme le ministre d'État.



En ce qui concerne les œuvres universitaires, "nous n’avons pas d’arriérés de salaires. Le cas des contractuels de l’enseignement supérieur reversés à la solde a été décanté hier par le Maréchal", précise-t-il.



Selon lui, "il a été signé également un marché pour la réparation des bus et un autre en cours relatif à l’acquisition de nouveaux bus. Au niveau de l’Université, le ministre me l’a confirmé hier, il y a eu de bonnes dispositions qui ont été prises pour faire des aménagements au niveau de la restauration à l’Université."



Du côté du gouvernement, le ministre d'État indique que "toutes les dispositions ont été prises, pour non seulement que l’année se termine dans les bonnes conditions mais aussi que l’année nouvelle démarre dans les meilleures conditions."